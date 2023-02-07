Спасатели из Азербайджана приступили к поисково-спасательным работам

Спасатели Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) и спасательные группы МЧС Азербайджана приступили к поисково-спасательным работам в 8-этажном здании в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции.

Как передает Day.Az, сюжет об этом подготовил "TRT Haber".

В сюжете отмечается, что в поисковых работах спасателям помогают собаки Кинологической службы МЧС Азербайджана - Джуна и Луна.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.