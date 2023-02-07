https://news.day.az/politics/1535872.html Замминистра обороны Азербайджана выразил соболезнования генеральному консулу Турции в Гяндже
Замминистра обороны Азербайджана выразил соболезнования генеральному консулу Турции в Гяндже
7 февраля заместитель министра обороны Азербайджана - командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Энвер Эфендиев встретился с генеральным консулом Турецкой Республики в Гяндже Реджепом Озтопом, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Генерал-лейтенант Э.Эфендиев выразил соболезнования в связи с гибелью и ранением людей в результате сильного землетрясения в Турции. Было отмечено, что Азербайджан всегда рядом с дружественной и братской Турцией.
В свою очередь, генеральный консул Р.Озтоп выразил признательность за оказанную поддержку.
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