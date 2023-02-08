Страны Организации тюркских государств приступили к скоординированной работе с AFAD

Органы по чрезвычайным ситуациям, ликвидации последствий стихийных бедствий и другие ответственные органы стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ) приступили к скоординированной работе с Агентством по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

Как передает в среду Day.Az, об этом говорится в сообщении Организации тюркских государств (ОТГ).

"Страны ОТГ отправили для помощи Турции профессиональные поисково-спасательные группы, полевые госпитали, медицинское, техническое оборудование, гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.

Народы тюркского мира выражают поддержку своим турецким братьям и сестрам, пострадавшим от землетрясения, отмечается в сообщении ОТГ.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 8 574, пострадавших - 49 133.