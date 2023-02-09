https://news.day.az/politics/1536512.html Азербайджанcкие военнослужащие оказали помощь пострадавшим от землетрясения в Турции - ФОТО
Азербайджанcкие военнослужащие оказали помощь пострадавшим от землетрясения в Турции - ФОТО
По поручению Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжаются меры по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.
Как сообщили в четверг Day.Az в Министерстве обороны Азербайджана, для оказания помощи пострадавшим в братской Турции военнослужащими азербайджанской армии и членами их семей организованы пункты сбора в соответствующих воинских частях.
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