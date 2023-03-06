В Цюрихе отмечено 100-летие великого лидера Гейдара Алиева

По случаю дня рождения основателя современного Азербайджанского государства Гейдара Алиева и 100-летия основания Турецкой Республики в швейцарском городе Цюрих организована концертная программа под названием "От Каспия до Эгея - незабываемые произведения".

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет Азербайджанской Республики по работе с диаспорой, в концерте, организованном Обществом дружбы, культуры и солидарности азербайджанцев Швейцарии с участием Тюркского музыкального общества Цюриха при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, принимали участие представители дипломатического корпуса, азербайджанской и турецкой общин, местной общественности и СМИ.

Сначала была почтена память шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность Азербайджана, и жертв землетрясения в Турции.

Посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров и заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Вагиф Сеидбеков расценили одновременное проведение двух исторических юбилеев как знаменательное событие.

Посол напомнил о ряде важных исторических событий, говорил о том, что великий лидер является основателем нашего современного государства: "Aзербайджан и Турция всегда должны быть вместе - как в тяжелые, так и радостные дни. Несмотря на все попытки презренного врага, разрушительные природные стихии, наша основная цель заключается в том, чтобы вести тюркское общество вперед, к лучшему будущему".

Заместитель председателя отметил, что действующие в различных странах мира диаспорские организации проводят цикл мероприятий, посвященных выдающемуся государственному деятелю Гейдару Алиеву, одним из которых является и цюрихское мероприятие.

В.Сеидбеков говорил о тесном взаимодействии Государственного комитета по работе с диаспорой, диаспорских организаций с тюркскими общинами, подчеркнул, что основа системной и организованной деятельности нашей диаспоры заложена выдающимся государственным деятелем Гейдаром Алиевым, что эта политика успешно продолжается благодаря рекомендациям, вниманию и заботе Президента Азербайджана.

В художественной части мероприятия была представлена концертная программа в исполнении хора Тюркского музыкального общества Цюриха. В исполнении хора под управлением хормейстера Пинар Донмез и прибывших из Турции деятелей искусств прозвучали такие произведения, как "Олкем", "Aйрылыг", "Нередесин сен", "Йемен тюркюсю", "Инджеджиктен бир кар йагар", "Губанын аг алмасы", "Сене де галмаз", "Назенде севгилим", "Meмлекетим" и пр.

В рамках мероприятия были собраны пожертвования для пострадавших от произошедшего в Турции землетрясения.