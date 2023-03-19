Закир Гасанов посетил военный госпиталь по случаю праздника Новруз

19 марта министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили Главный клинический госпиталь Министерства обороны по случаю праздника Новруз.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, вначале были возложены цветы к памятнику Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории госпиталя. Минутой молчания была почтена память Общенационального лидера и шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета, независимости и территориальной целостности Азербайджана.

Встретившись с военнослужащими, получившими ранения в результате провокации, совершенной 5 марта незаконными армянскими формированиями на грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу, и другими военнослужащими, проходящими лечение в госпитале, генерал-полковник З. Гасанов поинтересовался состоянием их здоровья и процессом реабилитации, пожелал скорейшего выздоровления и возвращения на места службы.

Министр обороны передал военнослужащим и медицинскому персоналу поздравления Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева по случаю праздника Новруз и преподнес им праздничные подарки.

Рассказав об успехах, достигнутых во всех направлениях благодаря успешной политике Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и деятельности Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, министр особо отметил достижения в области военной медицины.

Министр обороны встретился с военно-медицинским персоналом и другими сотрудниками госпиталя, которые были командированы в Турцию по указанию Верховного Главнокомандующего для оказания медицинской помощи пострадавшим при землетрясении в братской стране, и поблагодарил их за проявленный высокий профессионализм.

Коллектив госпиталя и проходящие лечение военнослужащие выразили глубокую признательность Победоносному Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой и руководству Министерства обороны за созданные условия и всестороннюю заботу.

Генерал-полковник З.Гасанов поздравил медицинских работников с праздником и дал поручения по совершенствованию и еще более качественной организации услуг, оказываемых проходящим обследование и лечение военнослужащим.