Армения должна ответить на призывы Общины Западного Азербайджана к диалогу

Армения должна ответить на призывы Общины Западного Азербайджана к диалогу.

Как передает в воскресенье Day.Az, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде в связи с недавнем заявлением МИД Армении.

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