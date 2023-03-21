Джахит Багчи поблагодарил Азербайджан

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи выразил благодарность стране, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на публикацию на странице дипломата в Twitter.

"Мы благодарим Азербайджан, который в рамках Международной донорской конференции, организованной комиссией ЕС после сильных землетрясений в нашей стране и Сирии, пожертвовал 100 миллионов долларов на строительство жилых домов, социальных объектов и учебного заведения, а также все другие страны", - говорится в публикации.

Отметим, что участники Международной донорской конференции в Брюсселе собрали 7 миллиардов евро для пострадавших от землетрясения, произошедшего 6 февраля в Турции и Сирии. На конференции было объявлено, что Азербайджан в рамках вклада в восстановительные и строительные работы в регионе осуществит строительство жилых домов, социальных объектов и учебного заведения на сумму 100 миллионов долларов США.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. После этого на территории страны произошло еще несколько землетрясений.