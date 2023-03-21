Минобороны Азербайджана опровергло фейк Армении

Распространенная министерством обороны Армении информация о том, что 21 марта военнослужащий вооруженных сил Армении якобы заблудился в автомашине, приблизился к позициям подразделений Азербайджанской Армии и был взят в плен нашими подразделениями, является ложью.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве обороны.

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