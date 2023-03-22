Переговоры Сергея Шойгу и Хулуси Акара

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом сообщает пресс-служба турецкого военного ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Обсуждены ситуация в Украине, поставки зерна по Черноморскому коридору, а также обстановка на севере Сирии.

Хулуси Акар выразил удовлетворение сотрудничеством в целях продления зерновой инициативы. Глава ведомства отметил, что зерновая сделка в значительной степени способствовала разрешению глобального продовольственного кризиса. Турецкий министр подчеркнул важность бесперебойного осуществления отгрузок зерна.

Он заверил, что Турция продолжит вносить свой вклад в обеспечение мира и доступа к гуманитарной помощи в регионе.

Касаясь ситуации на севере Сирии, Акар заявил, что единственная цель Турции в регионе - борьба с терроризмом, обеспечение безопасности своих границ и граждан, а также предотвращение дальнейших гуманитарных катастроф.

Глава Минобороны Турции выразил уверенность, что начатые под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина переговоры внесут существенный вклад в дело мира и стабильности в Сирии и регионе в целом. По его словам, продолжение данного процесса имеет большое значение.

Хулуси Акар также выразил благодарность российской стороне за поддержку и солидарность в связи с разрушительными землетрясениями в Турции.