https://news.day.az/politics/1548906.html Посольство Израиля в Азербайджане запустило кампанию бесплатных билетов - ФОТО
Посольство Израиля в Азербайджане запустило кампанию бесплатных билетов - ФОТО
До открытия посольства Азербайджана в Израиле осталось 7 дней.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации посольства Израиля в Азербайджане в Facebook.
По этому случаю посольство запустило кампанию бесплатных билетов в Израиль.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре