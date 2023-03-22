Посольство Израиля в Азербайджане запустило кампанию бесплатных билетов

До открытия посольства Азербайджана в Израиле осталось 7 дней.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации посольства Израиля в Азербайджане в Facebook.

По этому случаю посольство запустило кампанию бесплатных билетов в Израиль.