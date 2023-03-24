Прикрываясь миссией ЕС, Армения ведёт ситуацию к новой эскалации

Присутствие почти 10 000 армянских солдат, тяжелой техники, бронетехники и боеприпасов на суверенной территории Азербайджана представляет собой серьезную угрозу региональной безопасности, торговой, экономической политике Европы и ее трансатлантических партнеров.

Об этом Day.Az сказал исполнительный директор азербайджано-американского Центра экономических и стратегических исследований, расположенный в штате Висконсин (США), американский политолог Питер Тейс.

Как отметил наш собеседник, злонамеренное руководство Армении также продолжает совершать экоцид на суверенной территории Азербайджана, а ОБСЕ и другие международные субъекты сохраняют молчание.

"Госсекретарь США Энтони Блинкен должен приложить значительные усилия и использовать все инструменты государственного управления, чтобы сдержать армянскую реваншистскую политику и действия союзников Еревана в регионе Южного Кавказа", - считает Тейс.

По его словам, из-за растущего агрессивного духа Армении национальная безопасность и территориальная целостность Азербайджана находятся под угрозой, что вызывают большую озабоченность.

"Армения использует вспомогательную Лачинскому коридору дорогу для осуществления незаконных военных перевозок, ротации личного состава сухопутных войск внутри азербайджанских территорий, где временно размещены российские миротворцы. Тот факт, что на территории Азербайджана до сих пор находятся около 10 000 военнослужащих вооруженных сил Армении, является актом агрессии, ставящим под угрозу экономическую интеграцию европейского континента и угрожающими транспортным коридорам на Кавказе, которые действительно являются жизненно важными для экономической и энергетической политики Брюсселя", - подчеркивает американский политолог.

Тейс уверен, что существует огромная необходимость создания контрольно пропускного пограничного пункта на границе с Арменией, а международное сообщество молчит и не решается действовать перед всей этой ситуацией.

"Власти Армении в последнее время злоупотребляют присутствием миссии Европейского Союза для проведения политики, направленной на преднамеренную эскалацию ситуации, путем проведения неоднократных нарушений режима прекращения огня вдоль азербайджано-армянской государственной границы и на азербайджанских территориях, где временно дислоцированы российские миротворцы. Ереван продолжает вести политику агрессии, применяя минометы и крупнокалиберное оружие против Вооруженных сил Азербайджана", - заключил Питер Тейс.