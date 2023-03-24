Это больше, чем преступление, это ошибка: РМК поддерживает карабахских боевиков

Автор: Акпер Гасанов

Бывший командующий сепаратистами Донбасса и офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что все российские военные подпадают под статью о военном преступлении, так как участвуют в войне, которую в РФ побоялись объявить официально. Да, сам Гиркин тоже является военным преступником. По нему суд по военным преступлениям в Гааге плачет.

Но тут важно иное- признание даже им того, что нынешнее реноме российских военнослужащих в мире, очень мягко говоря, позорное. Ведь они совершили в Украине невероятное число военных преступлений. При этом, есть уже в Сети видео, где в рядах российских военнослужащих, временно дислоцированных на территории нашей страны, согласно подписанному в ночь на 10 ноября 2020 года трехстороннему заявлению, есть и воевавшие против Украины.

В Азербайджане все это видят. И не только это. В Баку многократно указывали российской стороне на то, что попытки "прикидываться шлангом", имитируя непричастность к провокациям, осуществляемым армянской стороной, это ошибочный путь. Наша страна слишком хорошо технически оснащена, чтобы у кого-то могло появиться сомнение в том, что данные провокации останутся незамеченными.

У нас, говоря словами одного известного литературного персонажа, все ходы записаны. В Баку прекрасно помнят и то, что в Армению, в ходе 44-дневной войны, поступало оружие из России. Помним мы и ролики, в которых российские отставные военнослужащие, этакие "солдаты удачи", а проще говоря наемники, анонсировали свою отправку на войну против Азербайджана.

Да и в Парке военных трофеев выставлено сплошь российское оружие и военная техника, в том числе и танки с буквами Z и V, которые так легко подбиваются ныне в Украине. Говорю все это для того, чтобы подчеркнуть- совершенно напрасно руководство российского миротворческого контингента идет на поводу у армянских провокаторов и реваншистов. Есть же хороший пример того, чем это однажды закончилось.

Увы, судя по всему, кто-то решил, что "может повторить". Вот и отечественное оборонное ведомство сообщило, что при помощи технических средств наблюдения было установлено, что на дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу под прикрытием БТР росмиротворцев проследовал очередной контрабандный "конвой" сепаратистов - три тентовых КамАЗа и один КамАЗ-"наливник", предназначенный для перевозки горючего. И это, увы, далеко не первый такой случай.

Плюс, есть новые объективные свидетельства того, что армянские сепаратисты прокладывают еще одну дорогу к северу от грунтовки Ханкенди-Халфали-Туршсу. Что также является прямым нарушением достигнутых договоренностей и служит росту напряжённости в регионе, ответственность за который лежит на официальном Ереване. При этом, есть огромная вина и на российских миротворцах.

Ведь их прямая обязанность состоит в следовании букве и духу трехстороннего заявления. Там нет ни слова о том, что росмиротворцы должны способствовать провокациям армянской стороны. А они способствуют! Огромное количество мин, на которых азербайджанцы взорвались, были установлены армянами уже после подписания трехстороннего заявления.

Кстати, на днях Никол Пашинян попытался "оправдать" существование "армии обороны" карабахских сепаратистов. То, что армянский премьер-министр является персонажем, готовым нести ахинею безостановочно, это очевидный факт. Но куда смотрят российские миротворцы?! Ведь в трехстороннем заявлении черным по белому написано, что их временное размещение на нашей территории должно происходить с параллельным выводом всех незаконных армянских военных формирований!

Этого нет. И это ошибка. Да, российские офицеры давно снискали "славу" персонажей, готовых за деньги или выпивку осуществлять преступления разной степени. Они, в частности, совершенно небескорыстно пропускают грузы с гуманитарной помощью в Ханкенди. Есть куча видео, где сами армяне об этом говорят, озвучивая и тарифы на такой вид услуг.

Мы также знаем, что руководство РМК извлекало личную финансовую выгоду из незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений в Карабахском экономическом районе. И потому именно российские миротворцы перекрыли Лачинский коридор, препятствуя проведению проверок на этих месторождениях со стороны азербайджанских экологов.

Наконец, московского засланца Рубена Варданяна в машине с вонючим бельем, российские миротворцы не бесплатно перевозили. Но все это не идет ни в какое сравнение с тем, что мы наблюдаем ныне. А имеет место открытое пособничество со стороны РМК армянским боевикам, готовящимся к новой войне. Азербайджан их отрезвит, туда просто нет места для сомнений. Но вопросы к РМК останутся.

Ведь, они все равно вынуждены будут уйти по окончании пятилетнего срока своей временной дислокации. Времени, замечу, осталось совсем мало. Но вопрос лишь в том, какие воспоминания они о себе оставят, с каким лицом будут покидать Азербайджан. Неужели в руководстве РМК находятся те, кто не понимает, что своей поддержкой армянских боевиков, они дают основание рассматривать росмиротворцев в том статусе, о котором говорит террорист Гиркин?! Не хотелось бы называть этот вопрос риторическим.