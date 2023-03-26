Ошибка Расмуссена и ложные надежды Армении

Автор: Мехти Ахмедзаде

Недавно получивший от Армении крупный гонорар Андерс фог Расмуссен продолжает отрабатывать заказы Еревана. После своего бестолкового пребывания на армяно-азербайджанской границе, экс-генсек НАТО бросился печатать дешевые статейки с безосновательной критикой в адрес Азербайджана. Причем, статья опубликована в одном в одном из многочисленных медиа-рупоров Сороса - "Project Syndicate", который организованно распространяет комментарии и анализы по целому ряду необходимых заказов.

В своем "Мемуаре гейши", Расмуссен описывает происходящие в регионе события с точностью до наоборот - "режим прекращения нарушает Азербайджан, во всем виноват Баку, существует кризис, голод, холод, нехватка воздуха...". Да что угодно, лишь бы представить Армению беленькой и пушистенькой.

При этом прокатился он и по России, к которой Ереван давно имеет претензии в ввиду ее "бездействия" еще со времен Второй Карабахской войны.

"Хотя Армения по-прежнему является членом Организации Договора о коллективной безопасности, регионального альянса, связывающего Россию с пятью соседними бывшими советскими государствами, никакой поддержки не последовало. Поскольку традиционный гарант безопасности Армении, Россия, не может или не желает помочь, Европейский Союз должен играть более важную роль в сохранении мира и стабильности в регионе.", - пишет Расмуссен, повторяя точь-в-точь слова армянских властей.

Под этим всем соусом, экс-генсек призывает, опять-таки, повторяя слова Еревана, при первой же возможности отправить в Лачинский коридор международной миссии, плюс подчеркивает важность еще больше расширить наблюдательную миссию ЕС на территории Армении. Причем называет он эту миссию "невооруженной", а на границе стоят вооруженные французские жандармы и немецкие полисмены.

Также продажный экс-генсек отметил, что напряженность между Арменией и Азербайджаном снова растет, что повышает вероятность новой войны. Да, тут Расмуссен прав. Но это эскалация произойдет не по вине Азербайджана, а Армении, которая неделями тоскает по альтернативным Лачинскому коридору дорогам вооружение и боевиков. Тем временем главарь сепаратистов в открытую объявил о том, что готовит череду провокаций. Так что любую отствественность за новую вспышку или конфликт будет нести армянское политическое руководство, а не Баку, который то и дело твердит о мире, предлагает варианты, шаги, реинтеграцию на полных правах. Араик, между прочим, напрочь отверг ее в своем цирковом собрании с соплеменниками-бандитами, объявляя о готовности развязать новую войну.

В общем, анализируя написанное Расмуссеном, можно придти к выводу, что вдохновение писать у него появилось определенно после нескольких бутылок подаренного коньяка. Хотя другого, в принципе, на соросовском ресурсе он написать и не мог. Пашинян ведь, напомним, послушник старика Джорджа. Все, что заказали Андерсу, он изложил, отработав заказ. Жить ведь надо на что-то, а учитывая, как созданная им после ухода из НАТО аудиторская контора не имеет прибыли, а брать заказы он, определенно, рад откуда угодно.

Но тут важно еще отметить пару моментов. Во-первых, первым делом заметно, на что именно идет тут акцент - выдворение России из Армении и военное присутствие Запада, в частности, Франции. Да, обвиняет Москву в своих наблюдениях сам Расмуссен, но это слова официального Еревана, которые он передает. На этом фоне армянские власти в спешке ратифицировали соглашение с Международным уголовным судом, выдавшем ордер на арест Владимира Путина. Сказать, что в Кремле были возмущены, ничего не сказать. Песков отметил, что "разберемся", остается пока ждать, какую пощечину получит Ереван. Андерс и его новые армянские друзья думают, что пронесет, но вселяя ложные надежды, далеко армяне не пойдут и постфактум будет больно.

Во-вторых, сколько бы ни воротились фог Расмуссян и Ереван, направить какие-либо миссии на международно признанную территорию Азербайджана у них не получится. Это противоречит тому же международному право, которым они так любят размахиваться, пытаясь обвинить азербайджанцев во всех грехах в регионе. Если нам нужна будет миссия, мы сами назовем, назначим, договоримся, обсудим, пропустим и т.д. А пока этой необходимости нет, ни одна собака не может зайти на территорию Азербайджана без разрешения, согласования и одобрения Баку.

Впрочем ничего разумного от очередного западного представителя, посетившего Армению, и не ожидалось. Как и предыдущие, Расмуссен пришел не только за армянские бонусы, но и продвигать дальнейшие планы по вытеснению российского влияния из РА. И он теперь находится в главной роли плана предательства Пашиняна, ведь тот осуществляет процесс выхода Армении из ОДКБ по особому соросовскому сценарию. Известно, что военный блок, к которому Пашинян обратится после выхода из ОДКБ, - это НАТО. По этой причине специалисты НАТО преподают "уроки" руководству Армении по разрыву связей с контролируемой Россией организацией. А главный "учитель" - бывший генсек. Однако, все, что он подает армянам - это ложные идеи на надежды. Ход событий показывает, что Россия очень жестко отомстит Армении за это предательское поведение.