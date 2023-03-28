Иранский след в покушении на депутата Фазиля Мустафу?

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о возможном иранском следе в покушении на депутата Фазиля Мустафу. Представляем вашему вниманию текст публикации:

Фазиль Мустафа известен своими антииранскими заявлениями.

Не далее как вчера, кстати, в сюжете на ТВ показали троих задержанных иранских агентов, которые в числе прочего рассказали странное: их куратор поручал слежку за каким-то общественно-политическим деятелем, а также просил организовать нападение на него - для устрашения.

А сегодня - вот такие новости.