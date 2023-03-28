https://news.day.az/politics/1550431.html Иранский след в покушении на депутата Фазиля Мустафу?
Иранский след в покушении на депутата Фазиля Мустафу?
В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о возможном иранском следе в покушении на депутата Фазиля Мустафу. Представляем вашему вниманию текст публикации:
Фазиль Мустафа известен своими антииранскими заявлениями.
Не далее как вчера, кстати, в сюжете на ТВ показали троих задержанных иранских агентов, которые в числе прочего рассказали странное: их куратор поручал слежку за каким-то общественно-политическим деятелем, а также просил организовать нападение на него - для устрашения.
А сегодня - вот такие новости.
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