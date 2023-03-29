TƏBİB о лечении Фазиля Мустафы

Продолжается лечение депутата Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Фазиля Мустафы, он находится под наблюдением врачей.

Об этом сообщили в среду в ответ на запрос Day.Az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

Было отмечено, что Фазилю Мустафе, подвергшемуся накануне вооруженному нападению, оказаны все необходимые медицинские услуги.

Напомним, что 28 марта в 21:51 в отношении депутата парламента Азербайджана Фазиля Мустафы был совершен террористический акт с применением автоматического оружия возле его дома.

В результате теракта Фазиль Мустафа получил огнестрельные ранения в правое плечо и нижнюю часть правого бедра.

По данному факту в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 277 (покушение на жизнь государственного деятеля или общественного деятеля с целью прекращения его служебной или политической деятельности либо мести за эту деятельность) и 228.2.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов группой лиц, вступивших в предварительный сговор) Уголовного кодекса Азербайджана.