Открытие посольства Азербайджана в Израиле внесет важный вклад в укрепление связей

Начало деятельности посольства Азербайджана в Израиле внесет важный вклад в укрепление связей между двумя странами.

Об этом в своем Twitter-аккаунте написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, сообщает в среду Day.Az.

"Азербайджано-израильские отношения, построенные на таких прочных основах, как дружба и взаимное доверие, обогащаются еще больше совместными инициативами", - пишет министр.

Отметим, что сегодня в Тель-Авиве состоялась торжественная церемония открытия посольства Азербайджана.