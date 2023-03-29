https://news.day.az/politics/1550741.html Открытие посольства Азербайджана в Израиле внесет важный вклад в укрепление связей - Микаил Джаббаров
Открытие посольства Азербайджана в Израиле внесет важный вклад в укрепление связей - Микаил Джаббаров
Начало деятельности посольства Азербайджана в Израиле внесет важный вклад в укрепление связей между двумя странами.
Об этом в своем Twitter-аккаунте написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, сообщает в среду Day.Az.
"Азербайджано-израильские отношения, построенные на таких прочных основах, как дружба и взаимное доверие, обогащаются еще больше совместными инициативами", - пишет министр.
Отметим, что сегодня в Тель-Авиве состоялась торжественная церемония открытия посольства Азербайджана.
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