Тесные связи Азербайджана с каким-либо государством не должны беспокоить другие страны

Азербайджан в своей внешней политике поощряет развитие дружественных и партнерских отношений со всеми странами.

Как передает Day.Az, об этом в среду сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на церемонии открытия азербайджанского посольства в Израиле.

По его словам, установление и развитие тесных связей Азербайджана с каким-либо государством не должно беспокоить другие страны. "Это в первую очередь служит развитию этих стран, миру и стабильности в нашем регионе", - сказал министр.

Джейхун Байрамов отметил продолжение реализации проектов, направленных на развитие экономических отношений с Израилем. Он добавил, что в прошлом году товарооборот между двумя странами увеличился на 85 процентов.