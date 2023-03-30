Община Западного Азербайджана ответила главе миссии ЕС.

Как сообщает в четверг Day.Az, в заявлении Общины отмечается, что глава миссии Евросоюза в Армении Маркус Риттер выступил в эти дни с заявлением, где разглагольствовал на тему предотвращения мнимого нападения Азербайджана на Армению. Риттер тем самым попытался представить Армению, история которой насыщена многочисленными фактами военной агрессии, оккупации, этнических чисток, преступлений против человечности в отношении Азербайджана и которая в настоящее время продолжает свои действия против территориальной целостности Азербайджана, как жертву, а Азербайджан, ставший жертвой всех этих преступлений Армении - в негативном свете.

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