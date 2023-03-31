Джейхун Байрамов сделал публикацию в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов сделал публикацию на своей странице в Twitter в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев, сообщает в пятницу Day.Az.

"Прошло 105 лет с мартовской резни, в ходе которой тысячи азербайджанцев были убиты армянами на этнической почве. В День геноцида азербайджанцев мы чтим память жертв человеконенавистнической политики армян и еще раз заявляем о необходимости положить конец безнаказанности - чтобы такие преступления более не повторились",- говорится в публикации.