МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев

Сегодня, 31 марта, отмечается День геноцида азербайджанцев, когда чтим память азербайджанцев, убитых со стороны армян по причине их этнической и религиозной принадлежности, подвергшихся политике расовой дискриминации и этнических чисток.

Как сообщает в пятницу Day.Az об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев.

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