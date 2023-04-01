https://news.day.az/politics/1551428.html В Сети издеваются над Маргаритой Симоньян: "Лживая, тупая овца, готовая говорить все что угодно" - ВИДЕО
В Сети издеваются над Маргаритой Симоньян: "Лживая, тупая овца, готовая говорить все что угодно" - ВИДЕО
Армянская пропагандистка Маргарита Симоньян, притворяющаяся "русской патриоткой", попала в сети в новую неловкую ситуацию после своего очередного скандального эфира.
Как передает Day.Az, в сети издеваются над Марго, вырезав отрывок ее вечернего подкаста "ЧТД", где она негативно высказывалась о российской тележурналистке Марине Овсянниковой.
В итоговом варианте получилось так, что Симоньян говорит сама о себе. На это и намекнули пользователи соцсетей, ведь описанное пропагандисткой, наоборот, полностью подходит под ее же личность.
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