В Сети издеваются над Маргаритой Симоньян: "Лживая, тупая овца, готовая говорить все что угодно"

Армянская пропагандистка Маргарита Симоньян, притворяющаяся "русской патриоткой", попала в сети в новую неловкую ситуацию после своего очередного скандального эфира.

Как передает Day.Az, в сети издеваются над Марго, вырезав отрывок ее вечернего подкаста "ЧТД", где она негативно высказывалась о российской тележурналистке Марине Овсянниковой.

В итоговом варианте получилось так, что Симоньян говорит сама о себе. На это и намекнули пользователи соцсетей, ведь описанное пропагандисткой, наоборот, полностью подходит под ее же личность.

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