Азербайджанская община в Великобритании решительно осудила пытки армян против азербайджанских военнослужащих

Азербайджанская община, осуществляющая деятельность в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, решительно осудила факт применения пыток против захваченных Арменией в плен азербайджанских военнослужащих, передает в среду Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой.

В заявлении, адресованном общественности Соединенного Королевства и международным организациям от имени Ассоциации азербайджанцев Британии, Азербайджанской общины Северной Ирландии, внесена ясность в то, в каких условиях оказались в армянском плену солдаты Азербайджанской армии - Бабиров Агшин Габиль оглу, 2004 года рождения, и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу, 2003 года рождения, привлечено внимание к нечеловеческому обращению с ними. Этот акт вандализма расценен как грубое нарушение Арменией международных гуманитарных законов.

Еще раз отмечается, что важно, чтобы соответствующие международные организации расследовали не только данный преступный инцидент, но и акты насилия со стороны Армении на протяжении более, чем 30 последних лет против без вести пропавших 3890 азербайджанцев, и дали им правовую оценку, что Армения не выполняет обязательства по важным международным актам, в том числе Женевской конвенции, конвенциям против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Наши соотечественники призвали местную общественность и международные организации расследовать этот факт насилия, дать ему надлежащую правовую оценку, незамедлительно и безоговорочно освободить азербайджанских военнослужащих.