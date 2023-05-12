В Шуше состоялась официальная церемония открытия года «Шуша – культурная столица тюркского мира»

12 мая в городе Шуша при совместной организационной поддержке Министерства культуры и ТЮРКСОЙ состоялась официальная церемония открытия года "Шуша - культурная столица тюркского мира - 2023".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии, организованном в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 6 декабря 2022 года "О мерах, связанных с объявлением города Шуша "Культурной столицей тюркского мира" на 2023 год, приняли участие представители государства, делегации стран-членов Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), руководители организаций сотрудничества тюркских стран и другие гости.

Сначала гости ознакомились с уголком "Кулинария и ремесла", организованным перед гостиницей "Карабах".

Выступивший на мероприятии министр культуры Адиль Керимли сказал, что этот год насыщен важными историческими событиями для Азербайджана и тюркского мира. Министр отметил, что 100-летний юбилей основателя независимого Азербайджана, общенационального лидера азербайджанского народа, одного из незаменимых лидеров тюркского мира Гейдара Алиева отмечается с большой торжественностью, и в связи с этим 2023 год объявлен в Азербайджане "Годом Гейдара Алиева". Город Шуша, являющаяся культурной столицей Азербайджана, был выбран "Культурной столицей тюркского мира" на этот год, и в тюркском мире с большой торжественностью отмечается 100-летие Турецкой Республики и 30-летие создания ТЮРКСОЙ.

Министр подчеркнул, что сегодня Шуша и весь Карабах переживают период возрождения. Несмотря на небольшой временной отрезок, прошедший со дня Победы, под непосредственным руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева ведутся интенсивные работы по комплексному восстановлению и реконструкции наших городов, сел, историко-культурных памятников, разрушенных лесных массивов и всей жилой инфраструктуры. Восстанавливается историко-культурный облик города Шуша, в Шуше возрождается культурная жизнь.

Адиль Керимли отметил, что Фондом Гейдара Алиева, возглавляемым Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан ханым Алиевой, в Шуше проводятся различные местные и международные культурные мероприятия, масштабные работы по восстановлению нашего культурного наследия.

По его словам, в Шуше в рамках запланированного на октябрь Постоянного совета министров намечается проведение первого Форума культуры тюркского мира: "Шуша вошла в историю рядом новшеств в нашей культуре и классической музыке. Уверен, что первый Форум культуры тюркского мира, который пройдет в городе Шуша, откроет новые горизонты в развитии культурных связей для превращения XXI века в тюркский век и станет одной из наших сильнейших общих платформ".

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов сказал, что рад видеть всех в городе-крепости: "Приветствую каждого из вас в год "Культурной столицы тюркского мира". Этот год богат на значимые для Азербайджана и тюркского мира события. В этом году в нашей стране торжественно отмечается 100-летие со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. 2023 год в Азербайджане объявлен "Годом Гейдара Алиева". В этом контексте в городе Шуша, как и в других уголках нашей страны, проведено большое количество мероприятий".

Айдын Керимов сказал, что объявление города Шуша "Культурной столицей тюркского мира" является выражением большого уважения тюркского мира к этому городу: "Шуша имеет большое значение не только для Азербайджана, но и для всего тюркского мира. Это мероприятие является очередным подтверждением этого. В нашей Шуше отныне будет проводиться много ярких и запоминающихся мероприятий".

Выступивший на мероприятии генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев сказал, что эти земли являются для нас колыбелью искусства и музыки. Шуша является родиной Хуршидбану Натаван, Наджаф бея Везирова, Узеира Гаджибейли и многих других корифеев искусства: "Поскольку Шуша была объявлена "Культурной столицей тюркского мира", нас ждут насыщенные и запоминающиеся программы в этом городе, облику которого очень идут атмосфера Победы, радости и возрождения. После того, как город Шуша был объявлен "Культурной столицей тюркского мира", решением Постоянного совета ТЮРКСОЙ на 2023 год, согласно Распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, был подготовлен совместный план действий с Министерством культуры Азербайджана в соответствии с Планом мероприятий Кабинета Министров.

Султан Раев сообщил, что открытие III кинофестиваля тюркского мира "Горгуд Ата" ТЮРКСОЙ состоится в Шуше. Отметив, что церемония закрытия года "Шуша - культурная столица тюркского мира" запланирована на ноябрь, он сказал: "На церемонии закрытия эстафета "Культурной столицы тюркского мира" 2024 года будет передана городу Анев в Туркменистане".

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ добавил, что запланированная программа в Шуше будет более запоминающейся, чем мероприятия, проведенные до сих пор в рамках проекта "Культурная столица тюркского мира", потому что, как он отметил, "этот великолепный город является духовным центром, источником гордости не только для Азербайджана, но и всего тюркского мира. На мой взгляд, Шуша - сердце Азербайджана. В этом году также исполняется 30 лет ТЮРКСОЙ. Мы намерены использовать эту возможность, чтобы представить этот исторический город, который был оккупирован столько же лет, сколько лет организации ТЮРКСОЙ, и разрушен варварами, а теперь свободен, как колыбель культуры, искусства и музыки как для тюркского мира, так и для всего мира".

Поздравив всех участников с объявлением города Шуша "Культурной столицей тюркского мира", генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев сказал, что Азербайджанская Республика в результате независимой, последовательной и решительной политики, проводимой в последние годы, укрепила авторитет среди стран мира и стала одним из ведущих государств региона. Он особо подчеркнул, что освобождение азербайджанских земель от оккупации в результате 44-дневной Отечественной войны не только стало источником гордости для Азербайджана, тюркских государств и народов в целом, но в то же время придало импульс дальнейшему укреплению тюркского единства.

Кубанычбек Омуралиев выразил уверенность, что в Шуше, провозглашенной "культурной столицей тюркского мира", пройдут интересные мероприятия, и призвал творческих деятелей всех тюркоязычных стран принять в них самое активное участие.

Говоря о том, что Шуша - это корона Азербайджана, народный артист Полад Бюльбюльоглу назвал город-крепость поющим сердцем Азербайджана. Подчеркнув значение Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль", организованного в эти дни в Шуше, народный артист отметил, что этот музыкальный фестиваль объединил и сблизил братские тюркские народы.

Говоря об историческом пути, пройденном ТЮРКСОЙ за последние 30 лет, Полад Бюльбюльоглу особо отметил поддержку, оказанную великим лидером Гейдаром Алиевым развитию этой организации. Народный артист Азербайджана, высоко оценив работу, проделанную ТЮРКСОЙ для сохранения и популяризации культурного наследия тюркского народа, поздравил всех с открытием года "Шуша - культурная столица тюркского мира - 2023".

На мероприятии генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев от имени организации вручил памятные подарки Адилю Керимли, Айдыну Керимову, Поладу Бюльбюльоглу и Кубанычбеку Омуралиеву.

Председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар сказал: "Сегодня мы очень рады тому, что в освобожденной Шуше находятся представители братских тюркских народов". Он добавил, что одной из организаций, играющих наибольшую роль в сближении и культурном объединении тюркских народов, является ТЮРКСОЙ, и сообщил, что Союз писателей Азербайджана учредил диплом имени выдающегося азербайджанского поэта Бахтияра Вахабзаде. Этот диплом вручается тем, кто способствует укреплению братства и отношений между тюркскими народами. В этом году по решению союза эта награда будет вручена генеральному секретарю ТЮРКСОЙ Султану Раеву.

Народный писатель Анар вручил награду Султану Раеву.

Затем гостям была представлена концертная программа, в которой приняли участие музыкально-фольклорные ансамбли из стран тюркского мира.

Отметим, что 31 марта 2022 года в городе Бурса Турецкой Республики решением постоянного Совета министров культуры стран-членов ТЮРКСОЙ город Шуша, древняя колыбель искусства мугама, был объявлен "Культурной столицей тюркского мира" на 2023 год.

Напомним, что основа проекта "Культурная столица тюркского мира" была заложена в 2010 году на 10-м саммите глав тюркоязычных стран, состоявшемся в Стамбуле. Согласно решению, каждый год один город тюркского мира объявляется "культурной столицей". За эти годы "культурной столицей тюркского мира" объявлялись города - Астана (2012 г., Казахстан), Эскишехир (2013 г., Турция), Казань (2014 г., Татарстан - РФ), Мерв (2015 г., Туркменистан), Шеки (2016 г., Азербайджан), Туркестан (2017 г., Казахстан), Кастамону (2018 г., Турция), Ош (2019, Кыргызстан), Хива (2020, Узбекистан) и Бурса (2022, Турция). Шуша - 11-й город тюркского мира, который стал столицей года тюркского мира.