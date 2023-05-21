Деструктивная политика Армении противоречит Оттавской конвенции

28 апреля на неразминированном участке в направлении села Тапгарагоюнлу Тертерского района Азербайджана произошел минный инцидент. В результате разрыва противотанковой мины погибли трое молодых человек. Эта трагедия подчеркивает сохраняющуюся проблему загрязнения минами в Азербайджане и наличие взрывоопасных пережитков войны (ВПВ) из-за военной оккупации территорий Азербайджана Арменией с 1991 по 2020 год.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье известного канадского издания Thej.ca.

"Оккупации пришел конец в результате 44-дневной Отечественной войны в 2020 году. Несмотря на окончание войны, мины устанавливались без разбора, не маркировались и не ограждались, продолжая уносить жизни и представлять серьезную угрозу для ни в чем не повинных мирных жителей. Согласно текущим данным, 147 988 га подтверждены как районы с высоким уровнем загрязнения минами, а 675 570 га считаются районами со средней и низкой угрозой", - отмечает автор статьи.

Как пишет издание, с момента принятия Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, положившего конец войне, в Азербайджане произошло 168 подрывов наземных мин, в результате чего погибли 288 человек, в том числе девять детей и две женщины.

"Общее число жертв наземных мин и кассетных боеприпасов за последние 30 лет составляет 3367 человек. Установка Арменией мин на территории Азербайджана является незаконной по международному праву и нарушает конкретные нормы международного гуманитарного права. Несмотря на международное давление, Армения продолжала заниматься минированием: с августа 2022 года в Лачинском, Кяльбаджарском и Дашкесанском районах Азербайджана было обнаружено и обезврежено 3166 мин, произведенных в Армении в 2021 году", - напоминает Thej.ca.

По словам автора статьи, несмотря на то, что Азербайджан является одной из стран мира, наиболее загрязненных наземными минами/ВПВ, страна последовательно поддерживает цель Оттавской конвенции и вносит свой вклад в реализацию ее целей.

"Однако Азербайджан считает, что Конвенция имеет серьезный недостаток, поскольку не касается ответственности государства, разместившего мины на территории других государств. Азербайджан считает, что рассмотрение этой ответственности имеет важное значение с точки зрения запрещения применения противопехотных наземных мин и сдерживания и предотвращения агрессии. Продолжающаяся деструктивная политика и позиция Армении противоречат философии и целям Оттавской конвенции и подрывают региональную безопасность", - считает автор статьи.

Издание также напоминает, что программа развития ООН и Служба по разминированию ООН провели миссию по оценке противоминной деятельности в Азербайджане с 10 по 16 декабря 2020 года. В отчете, представленном миссией, говорится, что "обширное и дорогостоящее разминирование будет предварительным условием для безопасной реконструкции, возвращения внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и устойчивого образа жизни".

"Согласно правительству Азербайджана, неизбирательно установленные мины препятствуют возвращению ВПЛ, а также реконструкции, реабилитации и социально-экономической реинтеграции освобожденных районов. Таким образом, правительство Азербайджана считает противоминную деятельность одним из своих национальных приоритетов.

Азербайджан принял меры, разминировав 74 644,8 га от наземных мин и ВПВ с 10 ноября 2020 года посредством Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) и других операторов по разминированию. Правительство установило национальную цель устойчивого развития (ЦУР) по гуманитарному разминированию и активно продвигает введение новой специальной ЦУР Организации Объединенных Наций по гуманитарному разминированию. Азербайджан предложил создать группу единомышленников из стран, пострадавших от мин, для решения этого вопроса", - отмечает автор статьи.

Канадское издание подчеркивает, что установка Арменией мин привела к заражению обширных территорий Азербайджана.

"Мины действуют неизбирательно и продолжают уносить жизни, создавая серьезную угрозу для ни в чем не повинных мирных жителей. Несмотря на международное давление, Армения продолжает заниматься установкой мин, подрывая безопасность региона. Правительство Азербайджана считает противоминную деятельность одним из своих национальных приоритетов, признавая, что это необходимое условие для безопасного восстановления и устойчивого образа жизни.

Продолжающаяся установка Арменией мин нарушает определенные нормы международного гуманитарного права. Несмотря на предоставление карт минных полей, они составляют всего 5% от всех заминированных территорий. Продолжающееся использование мин создает значительную опасность для гражданского населения и препятствует возвращению ВПЛ. Международное сообщество должно оказать давление на Армению, чтобы она прекратила установку мин и предоставила точную информацию о местонахождении мин, чтобы облегчить процесс разминирования.

Помимо усилий правительства, различные международные организации поддерживают деятельность по разминированию в Азербайджане. Например, Европейский Союз предоставил финансовую помощь в размере более 11 миллионов евро для поддержки усилий по разминированию в Азербайджане. Соединенные Штаты также оказывают поддержку в виде оборудования, обучения и технической помощи, чтобы помочь Азербайджану обезвредить наземные мины и ВПВ.

Несмотря на эти усилия, необходимо сделать гораздо больше для решения продолжающегося минного кризиса в Азербайджане. Сохраняющееся присутствие наземных мин и ВПВ представляет собой серьезную угрозу безопасности и безопасности людей, проживающих в пострадавших районах. Международное сообщество должно продолжать оказывать давление на Армению, чтобы она прекратила свою незаконную деятельность, и поддержать Азербайджан в его усилиях по очистке загрязненных территорий.

Кроме того, необходимо уделять больше внимания помощи жертвам и поддержке тех, кто пострадал от наземных мин и ВПВ. Сюда входит оказание медицинской помощи, реабилитационных услуг и поддержка социально-экономической реинтеграции. Правительство Азербайджана уже предприняло некоторые шаги в этом направлении, но необходимо сделать еще больше, чтобы пострадавшие от наземных мин получали необходимую им помощь.

Кризис с наземными минами в Азербайджане является гуманитарной проблемой, требующей безотлагательных действий со стороны международного сообщества. Продолжающееся присутствие наземных мин и ВПВ представляет значительную угрозу безопасности и безопасности людей, проживающих в пострадавших районах. Правительство Азербайджана прилагает значительные усилия для преодоления кризиса, но еще многое предстоит сделать. Международное сообщество должно продолжать оказывать давление на Армению, чтобы она прекратила свою незаконную деятельность и оказала поддержку усилиям по разминированию в Азербайджане. Кроме того, необходимо уделять больше внимания помощи жертвам и поддержке социально-экономической реинтеграции. Работая вместе, мы можем обеспечить более безопасное и надежное будущее для народа Азербайджана", - подытоживает канадское издание.