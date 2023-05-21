Карабахские сепаратисты «поедают друг друга»

Напряжение между карабахскими сепаратистами достигло апогея. В последние дни был открыт новый фронт против главного сепаратиста Араика Арутюняна.

Серьезное сопротивление Арутюняну готовят террорист Самвел Бабаян и бандит-олигарх Рубен Варданян. Бабаян успел даже провести "митинг" в центре Ханкенди. Хотя в "акции" участвовало мало людей, против так называемого режима прозвучали резкие лозунги. Варданян также хочет, чтобы Арутюнян покинул свое "кресло".

С другой стороны, "спикер" "парламента" режима в Карабахе Артур Товмасян призывает Араика уйти, обвиняя ее в сложившейся ситуации. Армянские СМИ сообщают, что Товмасян поставил Араику два условия: Либо он должен уйти в отставку и провести новые "выборы", либо провести "референдум" о доверии.

Утверждается, что Арутюнян выбрал второй вариант. Судя по всему, в Карабахе сепаратисты буквально начали "поедать друг друга плотью".

Почему они стали врагами друг другу?

Понятно, что именно решительная позиция Азербайджана после Второй карабахской войны столкнула сепаратистов:

1. Против них применялись последовательные методы силового давления;

2. Азербайджан продемонстрировал решительную позицию за дипломатическим столом;

3. В результате давления Баку Армения признала территориальную целостность Азербайджана;

4. Под давлением Азербайджана выгнали из кресла Варданяна;

5. Взяты под контроль дороги, по которым доставлялось оружие в Карабах;

6. Акция экоактивистов прошла успешно;

7. Установлен ППП "Лачин".

Все эти моменты разрушили послевоенные планы сепаратистов. Теперь под видом поиска выхода из ситуации они планируют сместить друг другу. Конечно, такая ситуация отвечает интересам Азербайджана.

Назначенный "референдум" есть не что иное, как самодеятельность. Потому что уже сейчас можно прогнозировать, что любое решение, принятое террористами в регионе, не изменит хода событий.

Например, некоторое время назад, когда олигарх Рубен Варданян был назначен на пост "госминистра" Карабаха, он дал армянам десятки обещаний. Но спустя несколько месяцев стало ясно, что Варданян понятия не имеет о своей дальнейшей политической судьбе. Он прогнулся под силой Баку.

Теперь предположим, что 10-15 тысяч армян, ставших заложниками сепаратистов в Карабахе, не поверили Араику и он ушел. Его заменили новым.

Что изменится?

Конечно, в образе жизни, экономическом положении и других гарантиях карабахских армян ничего не изменится.

Премьер-министр Никол Пашинян уже заявил на международных форумах, что признает Карабах территорией Азербайджана. На переговорах в Праге, Брюсселе и Вашингтоне было подтверждено, что права и безопасность карабахских армян будут определяться законами Азербайджана.

Азербайджан руководит процессами в Карабахе. Поэтому единственный выход для карабахских армян - реинтеграция в азербайджанское общество. Только тогда армяне добьются комфортного образа жизни. В настоящее время наблюдается тенденция в этом направлении. Например, они спокойно, в гражданском порядке используют ППП "Лачин", установленный Азербайджаном.

Остается только нейтрализация сепаратистов и незаконных армянских вооруженных формирований. Ход событий показывает, что Азербайджан добьется их устранения или уничтожения.

Российские миротворцы, которым доверяют сепаратисты, покинут Карабах в 2025 году. После этого, кому они будут доверять?

Варданян косвенно признает, что не может покинуть Карабах. Он говорит, что если за мной прилетит вертолет, Азербайджан будет стрелять, это их территория.

В ближайшие месяцы ситуация для сепаратистов станет несколько более напряженной. Потому что официальный Баку всегда держит в повестке дня вопрос об очистке своей территории от террористов.

Как бы ни пытались покровители сепаратистов в регионе защищать их и помогать поставками оружия, на повестке дня может стоять антитеррористическая операция. Тот факт, что сепаратисты собираются провести всякие "выборы" и "референдумы", может ускорить этот процесс.