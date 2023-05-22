Председатель парламента Черногории прибыла в Азербайджан

Председатель парламента Черногории Даниела Дурович прибыла в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал почетный консул Азербайджана в Черногории Вугар Алиев.

"Было очень приятно встречать председателя парламента Черногории Даниелу Дурович в Баку", - отметил он.