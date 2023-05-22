https://news.day.az/politics/1566353.html Председатель парламента Черногории прибыла в Азербайджан
Председатель парламента Черногории прибыла в Азербайджан
Председатель парламента Черногории Даниела Дурович прибыла в Азербайджан.
Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал почетный консул Азербайджана в Черногории Вугар Алиев.
"Было очень приятно встречать председателя парламента Черногории Даниелу Дурович в Баку", - отметил он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре