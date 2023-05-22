Пашинян обвинил ОДКБ в кризисе двусторонних отношений

Премьер заявил, что после фиксации ОДКБ границ Армении решится большинство проблем.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Пашинян сказал, что миссия ОДКБ на территории Армении не действует, поскольку организация не фиксирует, в каких пределах находится граница Армении. Об этом заявил премьер-министр на пресс-конференции в Ереване.

"Когда ОДКБ конкретно подчеркнет это, то 90% проблем решится. Это фундаментальный вопрос", - сказал он.

В то же время Пашинян отметил, что Армения не получает сигналов от Запада о том, что отношения с Россией нужно ухудшить. И не будет получать, уверен Пашинян.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в жесткой форме предупредил Ереван.