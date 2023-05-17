Лавров жестко предупредил Ереван

США "советуют" Армении отказаться от размещения российской базы и пограничников, обещая взамен "обеспечивать безопасность", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Знаю, что армянам, у нас есть такая информация, они (США и их союзники) говорят, мол, давайте к нам, прогоняйте русских со своей территории, и пограничников тоже, убирайте военную базу, американцы будут помогать обеспечивать безопасность. Откровенная провокация. Это тоже не дипломатия... Нет больше этой дипломатии. Есть прямой подкуп", - заявил Лавров в интервью телеканалу "Царьград".

Он напомнил также, что США часто бросают своих союзников.

"Мы видим, как Запад ведет себя с теми, на кого он в прошлом делал какую-то ставку. Они бросили президента Египта Хосни Мубарака, который в начале "арабской весны" достойно ушел в отставку, никуда не сбежал... Соединенные Штаты бросили афганское руководство, на которое они полагались в ходе двадцатилетней оккупации этой страны", - напомнил Лавров.

Это не первая провокация Армении. Ранее, в Армении звучали обвинения в адрес России, включая косвенные.