Армяне обвиняют Россию в обрушении экономики Армении

Автор: Эмин Севдималиев

В этот раз причиной гнева армянских средств массовой информации, стали "запреты" на импорт армянской молочной продукции в Россию. Если верить армянским СМИ, армянские дальнобойщики сутками не могут вывезти сельхоз продукции в Россию, а в Грузии им говорят, что российская сторона приняла решение о запрете на въезд армянских грузовиков.

Также, звучат обвинения в том, что Россия искусственно усложняет экспорт сжиженного газа, не позволяя грузовикам, перевозящим газ, въезжать на территорию страны для дозаправки.

В этом армянские СМИ видят политический заказ и экономические санкции против Армении, не смотря на то, что указывают в качестве причины "технические сложности", ссылаясь на информацию достоверных источников.

Сложно верится в то, что краткосрочные технические сложности могут привести к настолько серьезным потрясениям для Армении. Конечно, импорт сжиженного газа является важным для функционирования экономики, однако разумно будет предположить, что для таких случаев предусмотренны запасы, которые помогут стране продержаться какое-то время.

Что касается деловой сферы, форс-мажоры случаются и в бизнесе, как и во всех сферах. Но стремление армянских СМИ увидеть против себя заговор, обвиняя своего важнейшего союзника в преднамеренной попытке обрушения экономики вызывают недоумение. Ведь, если временные технические проблемы являются настолько серьезным поводом для обвинений, возможно экономическая ситуация намного хуже, чем кажется.

Особенно эти обвинения кажутся странными, учитывая недавний разговор между лидерами Армении и России. Если даже у Москвы и были какие-либо причины "наказать" Ереван, эта ситуация была бы одним из предметов обсуждения. Учитывая отсутствие какой-либо официальной реакции с каждой из сторон, можно сделать вывод, что ситуация является изолированным инцидентом.

Однако, как всегда, СМИ в Армении во всем видят связь между несвязанными событиями. Такая предвзятая позиция наносит большой урон торговым отношениям Армении и России, от которой Ереван весьма сильно зависит по большому кругу экономических, и не только, вопросов.

В последнее время Россия все чаще страдает от необоснованых обвинений армянских СМИ. И участившиеся случаи такого подхода к двухсторонним отношениям, действительно, могут дать повод России "наказать" Армению в той или иной форме.