https://news.day.az/politics/1566574.html Назначен новый замначальника Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
Назначен новый замначальника Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
На основании распоряжения Президента Азербайджана от 20 мая 2023 года заместитель начальника Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу генерал-лейтенант Заур Гасым оглу Абдуллаев был освобожден от занимаемой должности.
Как сообщили в понедельник Day.Az в Государственной службе, другим распоряжением Президента Азербайджана Азер Айдын оглу Мамедов назначен на должность заместителя начальника Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.
Мамедов длительный период служил на различных руководящих должностях в органах внутренних дел.
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