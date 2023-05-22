Назначен новый замначальника Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана

На основании распоряжения Президента Азербайджана от 20 мая 2023 года заместитель начальника Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу генерал-лейтенант Заур Гасым оглу Абдуллаев был освобожден от занимаемой должности.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Государственной службе, другим распоряжением Президента Азербайджана Азер Айдын оглу Мамедов назначен на должность заместителя начальника Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

Мамедов длительный период служил на различных руководящих должностях в органах внутренних дел.