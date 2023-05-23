https://news.day.az/politics/1566772.html Пропавшие без вести в Первой Карабахской войне - главная тема международной конференции в Баку - ФОТО
Пропавшие без вести в Первой Карабахской войне - главная тема международной конференции в Баку - ФОТО
В Баку проходит первая международная конференция "Судебная археология и судебная антропология: гуманитарные приложения".
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, конференция организована совместно Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана, Институтом археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) и Международным комитетом Красного Креста (МККК).
Основная тема обсуждения конференции связана с пропавшими без вести в Первой Карабахской войне.
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