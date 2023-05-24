США приветствуют признание Пашиняном границ Азербайджана, включающих Карабах

Помощник главы бюро Агентства международного развития США (USAID) по Европе и Евразии Эрин Элизабет Макки назвала прогрессом слова премьера Армении Никола Пашиняна о признании территории Азербайджана, включающей Карабах.

Как передает Day.Az со ссылкой на комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, об этом она заявила на слушаниях в комитете.

"Премьер Армении на четырехчасовой пресс-конференции впервые публично заявил о признании территориальной целостности Азербайджана. Это было первым пунктом, который обсуждался сторонами. Он заявил, что Карабах должен вернуться к границе, указанной на карте Генштаба СССР 1975 года", - подчеркнула она.

Она отметила, что считает это значительным прогрессом в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Ранее мы писали о неожиданном признании Пашиняна.