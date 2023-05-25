Гейдар Алиев - выдающийся политический деятель, объединительная фигура в истории наших стран

В этом году празднуется 100-летие Гейдара Алиевича Алиева. Вы знаете наше отношение к этому политическому деятелю и Советского Союза, и независимого Азербайджана. Это выдающийся политический деятель, объединительная фигура в истории наших стран.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент РФ Владимир Путин 25 мая на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Подчеркнув, что юбилей Гейдара Алиева достойно отмечался и в России, Владимир Путин сообщил, что прошли выставки и в Государственной Думе, и в Совете Федерации, состоялся показ документальных фильмов на телевидении. "Много мероприятий состоялось и в регионах Российской Федерации, это была не только столица, - в Казани, Астрахани, Дагестане, на БАМе, где тоже помнят Гейдара Алиевича, в том числе торжественное отправление поезда Москва - Тында и мероприятия на станции Ангоя, где вокзалу присвоено имя Алиева, курировавшего в качестве первого замглавы Совмина СССР сооружение БАМа. Это выдающаяся стройка всего Советского Союза, она связана с именем Алиева", - добавил Президент России.