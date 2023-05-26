НАТО подтверждает приверженность установлению мира на Южном Кавказе

Спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина доволен проведенными в Баку встречами, передает Day.Az со ссылкой на Twitter представителя Альянса.

"Хорошие встречи в Баку с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и помощником Президента Хикметом Гаджиевым. Обсудили двустороннее сотрудничество НАТО-Азербайджан, роль Азербайджана в энергетической безопасности и статус мирного процесса после недавних переговоров. НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном", - написал он в своем микроблоге.

Ранее мы анонсировали визит Коломины в регион.