Статья сотрудника Trend опубликована в турецкой газете Yeni Şafak

Статья сотрудника АМИ Trend Хумай Агаджановой опубликована в авторитетной турецкой ежедневной газете "Yeni Şafak".

Как сообщает Day.Az, в статье говорится, что президентские и парламентские выборы в Турции 14 мая являются еще одним убедительным доказательством непоколебимой приверженности Турции демократии и ее устойчивого прогресса.

"Обеспечение государством свободных, честных и прозрачных политических кампаний разрушило желание тех, кто хотел обвинить Турцию в антидемократическом поведении. По итогам первого тура выборов Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,5%, Кемаль Кылычдароглу - 44,88%, Синан Оган - 5,17% голосов. Поскольку ни один из кандидатов не набрал больше 50 процентов голосов, будет проведен второй тур выборов. Во втором туре президентских выборов, который состоится 28 мая, участвуют две стороны. С одной стороны - оппозиционный кандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу с давно озвученными предвыборными обещаниями, которые показывают, что он не будет служить интересам Турции, и фактически анонсировавшим, что Турция станет зависимой от иностранных сил, а с другой стороны - Реджеп Тайип Эрдоган, сформулировавший независимый внешнеполитический курс Турции за время пребывания у власти, имеющий авторитет лидера, к которому прислушиваются в мире. Заявление кандидата в президенты Турции Синана Огана о том, что он поддержит Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре выборов также является важным показателем", - говорится в статье.

Отмечается, что Турция сегодня переживает самый интересный период своей истории. В последнее время страна развивалась в различных областях, став одним из самых могущественных государств в мире. Турция стала развивать оборонную промышленность, реализованы такие нацпроекты, как разработка и производство десантного корабля TCG ANADOLU, беспилотника Kızılelma, учебно-тренировочного самолета HÜRKUŞ, боевого самолета KAAN, вертолетов GÖKBEY и ATAK, танка Altay. Производство первого отечественного электромобиля TOGG также имеет большое значение для развития страны. Турция также продвинулась в сфере энергетики. Природный газ, добываемый в Черном море и нефть с месторождения в районе горы Габар стали важными энергоисточниками, позволившими предотвратить дефицит энергии в Турции.

В статье говорится, что также были проведены последовательные операции по борьбе с самой большой проблемой, с которой Турция сталкивалась на протяжении многих лет, и нанесены тяжелые удары по террористической организации PKK/YPG. А во внешней политике основой курса являются искренние дружеские отношения с соседними и другими странами.

"Во внутренней политике государство всегда поддерживает свой народ. Сразу после землетрясения, от которого пострадали 11 провинций страны и названного "катастрофой века", были начаты проекты по восстановлению этих районов, домов, пострадавших от землетрясения, открытию рабочих мест", - говорится в статье.

В статье отмечается, что отношения Турции с Азербайджаном в настоящее время развиты как никогда в истории. Эти тесные связи между двумя странами также влияют на другие тюркоязычные государства.

"К президентским выборам, которые пройдут в Турции 28 мая, приковано внимание всего мира. Результаты второго тура станут значимыми для всего мира, сыграют важную роль в геополитических и глобальных процессах на ближайшие годы. Также это будет определять ближайшее будущее Турции, ее внешнюю политику. Тем не менее судьба этих выборов в значительной степени уже сформировалась. Результаты первого тура показывают, что Реджеп Тайип Эрдоган остается лидером, пользующимся поддержкой турецкого народа. Этот результат отражает выбор, сделанный турецкими избирателями. Значительная явка избирателей и преимущество Эрдогана перед соперником в первом туре подтверждают, что народ готов принять правильное решение во втором туре. Турецкий народ не допустит, чтобы им манипулировали иностранные силы, препятствующие его прогрессу", - говорится в статье.