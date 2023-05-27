За последние тридцать лет и с момента установления наших дипломатических отношений Франция и Азербайджан установили прочные отношения, основанные на партнерстве в экономической и образовательной сферах.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в поздравительном письме Президента Франции Эмманюэля Макрона Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 мая - Дня независимости.

"Визит министра по делам Европы и иностранных дел Катрин Коллоны в Баку 26-27 апреля позволил увидеть наше общее стремление к развитию двусторонних отношений, и это меня радует. Это также позволило напомнить об обязательстве Франции во имя справедливого и устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией, который необходим для стабильности и благополучия всего региона", - говорится в письме