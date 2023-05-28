https://news.day.az/politics/1568384.html Сельчук Байрактар поздравил азербайджанский народ с Днем независимости
Сельчук Байрактар поздравил азербайджанский народ с Днем независимости
Желаем, чтобы наша солидарность была вечной.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал технический директор компании "Baykar" Сельчук Байрактар.
Он поздравил Азербайджан с 28 мая - Днем независимости: "С Днем Независимости нашей братской страны Азербайджана".
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