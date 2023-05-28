Министерство нацобороны Турции поздравило азербайджанский народ с Днем независимости

Министерство национальной обороны Турции поздравило азербайджанский народ с 28 мая - Днем независимости.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации министерства на странице в Twitter.

"Поздравляем с 28 мая - Днем независимости Азербайджана! Мы продолжим оставаться вместе с пониманием "одна нация, два государства". Да здравствует турецко-азербайджанское братство!", - говорится в публикации.