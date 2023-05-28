https://news.day.az/politics/1568415.html Министерство нацобороны Турции поздравило азербайджанский народ с Днем независимости
Министерство нацобороны Турции поздравило азербайджанский народ с Днем независимости
Министерство национальной обороны Турции поздравило азербайджанский народ с 28 мая - Днем независимости.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации министерства на странице в Twitter.
"Поздравляем с 28 мая - Днем независимости Азербайджана! Мы продолжим оставаться вместе с пониманием "одна нация, два государства". Да здравствует турецко-азербайджанское братство!", - говорится в публикации.
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