Гейдар Алиев был великим лидером, заложившим основу для теплых отношений между Азербайджаном и Израилем

Гейдар Алиев был великим лидером, заложившим основу для теплых отношений между Азербайджаном и Израилем.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом написал в Twitter Президент Израиля Ицхак Герцог.

Отметим, что Президент Израиля Ицхак Герцог находится с визитом в Азербайджане.