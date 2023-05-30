https://news.day.az/politics/1569022.html Гейдар Алиев был великим лидером, заложившим основу для теплых отношений между Азербайджаном и Израилем - Ицхак Герцог
Гейдар Алиев был великим лидером, заложившим основу для теплых отношений между Азербайджаном и Израилем - Ицхак Герцог
Гейдар Алиев был великим лидером, заложившим основу для теплых отношений между Азербайджаном и Израилем.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом написал в Twitter Президент Израиля Ицхак Герцог.
Отметим, что Президент Израиля Ицхак Герцог находится с визитом в Азербайджане.
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