https://news.day.az/politics/1569138.html США готовы поддерживать поставки энергоресурсов из Азербайджана в Европу - Джеффри Пайетт
США готовы поддерживать поставки энергоресурсов из Азербайджана в Европу - Джеффри Пайетт
США готовы поддержать Азербайджан в дальнейшем увеличении поставок энергоресурсов в Европу.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал помощник госсекретаря Государственного бюро энергетических ресурсов США Джеффри Пайетт на церемонии открытия Бакинской энергетической недели.
"США и Азербайджан успешно сотрудничают более 30 лет", - сказал он.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре