США готовы поддерживать поставки энергоресурсов из Азербайджана в Европу

США готовы поддержать Азербайджан в дальнейшем увеличении поставок энергоресурсов в Европу.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал помощник госсекретаря Государственного бюро энергетических ресурсов США Джеффри Пайетт на церемонии открытия Бакинской энергетической недели.

"США и Азербайджан успешно сотрудничают более 30 лет", - сказал он.

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