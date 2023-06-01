Министр обороны Азербайджана поручил пресекать попытки нарушения безопасности

Завершились учебно-методические сборы с командирами оперативных (коммандос), мотострелковых, механизированных подразделений азербайджанской армии и их заместителями, проводившиеся в Центре военных игр Института военного управления в соответствии с планом подготовки на 2023 год, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Министр обороны дал конкретные поручения о продолжении бесперебойного наблюдения за деятельностью незаконных армянских вооруженных формирований, а также о постоянной готовности к немедленному и решительному предотвращению любой возможной провокации.

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