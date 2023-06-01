https://news.day.az/politics/1569635.html Азербайджанская армия пресекла незаконные строительные работы армянских вооруженных формирований
Азербайджанская армия пресекла незаконные строительные работы армянских вооруженных формирований
Члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, попытались провести под видом сельскохозяйственных работ в направлении Шушинского и Ходжавендского районов работы по расширению и ремонтно-восстановительные работы с привлечением инженерной техники на грунтовой дороге с целью прокладки пути для обеспечения боевых позиций.
Об этом Day.Az сообщили в четверг в минобороны Азербайджана.
В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, эти действия были незамедлительно остановлены.
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