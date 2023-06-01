Азербайджанская армия пресекла незаконные строительные работы армянских вооруженных формирований

Члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, попытались провести под видом сельскохозяйственных работ в направлении Шушинского и Ходжавендского районов работы по расширению и ремонтно-восстановительные работы с привлечением инженерной техники на грунтовой дороге с целью прокладки пути для обеспечения боевых позиций.

Об этом Day.Az сообщили в четверг в минобороны Азербайджана.

В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, эти действия были незамедлительно остановлены.