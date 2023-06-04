Перехвачен квадрокоптер армянских сепаратистов

4 июня около 20:10 было зафиксировано, что квадрокоптер незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, совершил разведывательный полет над позициями нашей армии в Агдамском районе.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства обороны.

В результате оперативных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, была предотвращена деятельность квадрокоптера, пытавшегося осуществить полет над нашими позициями.

Кроме того, сегодня около 18:25 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Зяркенд Басаркечарского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в населенном пункте Йухары Айрым Кяльбаджарского района.

Подразделениями ВС Азербайджана приняты ответные меры.