Эрдоган поздравил турецких спортсменов, завоевавших медали на чемпионате мира по тхэквондо в Баку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил спортсменов страны, завоевавших три золотые и три бронзовые медали на проходившем в Баку 26-м чемпионате мира по тхэквондо.

Как сообщает Day.Az, президент Турции, который поделился публикацией в своих аккаунтах в социальных сетях в этой связи, выразил благодарность турецким женским и мужским командам по тхэквондо.

Также в публикации указаны имена и фотографии спортсменов, завоевавших золотые и бронзовые медали.