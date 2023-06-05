https://news.day.az/politics/1570512.html Эрдоган поздравил турецких спортсменов, завоевавших медали на чемпионате мира по тхэквондо в Баку - ФОТО
Эрдоган поздравил турецких спортсменов, завоевавших медали на чемпионате мира по тхэквондо в Баку - ФОТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил спортсменов страны, завоевавших три золотые и три бронзовые медали на проходившем в Баку 26-м чемпионате мира по тхэквондо.
Как сообщает Day.Az, президент Турции, который поделился публикацией в своих аккаунтах в социальных сетях в этой связи, выразил благодарность турецким женским и мужским командам по тхэквондо.
Также в публикации указаны имена и фотографии спортсменов, завоевавших золотые и бронзовые медали.
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