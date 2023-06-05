5 июня премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с делегацией Всемирного банка.

Как сообщили Day.Az в понедельник в Кабинете министров, региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьян Молинеус, срок полномочий которого истекает в текущем месяце, представил премьер-министру Роланда Прайса, который начнет деятельность на этом посту, и Стефани Шталльмайстер, нового менеджера банка по Азербайджану.

На встрече было выражено удовлетворение уровнем долгосрочного эффективного партнерства между Азербайджаном и Всемирным банком, отмечено, что за прошедшее время успешно реализованы совместные проекты, охватывающие различные сферы.

Также были обсуждены вопросы, связанные с перспективами сотрудничества по многим направлениям.