Беспредел армянской полиции в самом центре Еревана

2-4 июня в центре Еревана состоялся крупный ежегодный фестиваль вина YereWineDays-2023, собравший виноделов, экспертов и любителей вина.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, целью фестиваля была попытка способствовать развитию "событийного туризма в Армении, а также стимулировать экономику страны за счет сфер виноделия и туризма". Однако, дело пошло не так, как планировалось - принявшие участие в фестивале армяне так сильно напились, что пришлось вызывать полицию, которая начала избивать молодых ребят, находившихся под градусом.

На кадрах, распространенных в соцсетях видно, что беспредел силовиков не имеет границ.

Молодой человек спокойно стоял на обочине дороги, но почему-то стал целью сотрудников стражей правопорядка, которых трудно таковыми назвать, ибо права человека они совершенно не соблюдают.

Полицейский с разбега размахнулся и ударил парня в лицо, и тот потерял сознание. Кадры вызвали широкий резонанс в армянском сегменте соцсетей - осуждались обе стороны: первые за пьянство, вторые за жестокость.

Впрочем - это не первый случай, когда армянская полиция обвиняется в жестоком обращении с людьми. Далеко небезызвестно, что в Армении совершенно не соблюдаются права человека, а силовики получили добро от правящей верхушки совершать репрессии. В частности, это незаконные аресты, применение полицией грубой силы, а также преследование оппонентов власти.