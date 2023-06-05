https://news.day.az/politics/1570726.html Азербайджан приглашен на заседание "НАТО+партнеры"
Азербайджан приглашен на заседание "НАТО+партнеры"
Азербайджан впервые приглашен на заседание Военного комитета НАТО по энергетической безопасности в формате "НАТО+партнеры".
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом написал в Twitter глава миссии Азербайджана в НАТО Джафар Гусейнзаде.
Он отметил, что член правления Центра анализа международных отношений Эсмира Джафарова проведет брифинг в Генеральном штабе НАТО по вопросам энергетической безопасности для стран-союзников и приглашенных лиц.
Сообщается, что Эсмира Джафарова также проведет двусторонние встречи с главой отдела климатической и энергетической безопасности НАТО Майклом Руле и руководством Центра энергетической безопасности НАТО в Литве.
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