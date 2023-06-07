Чем уникален Зангезурский коридор

Хочется надеяться, что вопрос Зангезурского коридора действительно сдвинется с мертвой точки.

Об этом сказал в беседе с Day.Az эксперт по вопросам транспорта Рауф Агамирзаев, комментируя оптимистичные заявления российского вице-премьера Алексея Оверчука, сделанные им после заседания трехсторонней рабочей группы под руководством вице-премьеров Азербайджана, Армении и РФ в Москве.

Напомним, что Оверчук высказался в позитивном ключе, отметив наличие "важного прогресса в области согласования методов снятия блокировки транспортного сообщения между Азербайджаном и Арменией". В частности, касательно железнодорожного сообщения между западными регионами Азербайджана и Нахчываном.

Многие об этом не знают, но понятие "коридор" подразумевает пространство, по которому проходят транспортные маршруты (железнодорожные и автомобильные), а также газопроводы, линии электропередачи.

Азербайджан свою часть работ по созданию Зангезурского коридора успешно продолжает, отметил наш собеседник. Проходящий по территории Армении участок железнодорожного коридора имеет протяженность 41 километр и тянется вдоль реки Араз. На встрече в Москве обсуждался также маршрут автомобильной магистрали, но тут были озвучены разные подходы.

"Существовавший в советское время железнодорожный маршрут останется в прежней конфигурации, и, думаю, восстановить его не составит большого труда. Вдоль реки нет каких-то крупных сооружений или препятствий рельефа, и 41 километр это не такой уж большой промежуток, чтобы затруднять реализацию проекта. Согласно озвученным ранее армянской стороной данным, предварительная стоимость восстановления участка Раздан (Ашагы Ахта) - Дилиджан - Иджеван (Карвансарай) - граница с Азербайджаном оценивалась в почти 500 миллионов долларов. Стоимость восстановления участка железной дороги между Арменией и Азербайджаном Ерасх (Араздеен) - Джульфа - Ордубад - Мехри - Горадиз, составляет 226 миллионов долларов. Ремонт же участка железной дороги Гюмрю - Карс на территории Армении обойдется примерно в 17 миллионов долларов.

Что касается автомобильного сегмента коридора, то его реализация сопровождается необходимостью решения многих моментов. Например, сколько будет на маршруте искусственных сооружений и как это может повлиять на сроки строительства. Еще раз повторю - хочется надеяться, что все сложные вопросы будут решены и армянская сторона от слов перейдет к делу", - сказал эксперт.

Поясняя явную заинтересованность российской стороны в данном проекте, наш собеседник отметил, что выход на юг для России не очень важен. Каждое дополнительное направление вносит коррективы в объем грузопотока в сторону его повышения. Одно дело зависеть от одного маршрута, и другое - иметь сразу несколько выходов, подчеркнул Агамирзаев.

По его словам, для того, чтобы увеличить пропускную способность участка своих границ, входящего в международный транспортный коридор Север-Юг, Россия планирует построить на российско-азербайджанской границе новую железнодорожную станцию Самур-II. Это позволит повысить объем грузопотока до 15 миллионов тонн грузов в год. Такие объемы Россия планирует перевозить по западному маршруту коридора Север-Юг, который проходит вдоль побережья Каспия через Азербайджан. В целом, отметил эксперт, по коридору Север-Юг планируется перевозка 30 миллионов тонн грузов.

"В Зангезурском коридоре заинтересованы многие стороны. Он уникален тем, что может функционировать в разных направлениях - и как Север-Юг, и как Запад-Восток, и как Юг-Запад (Персидский залив - Черное море). Этот маршрут дает выход в большой мир и Армении - в Россию, Иран и регион Персидского залива.

Дорога через Зангезур была не единственной. В советские времена действовала также железная дорога Газах-Иджеван (Карвансарай), планировалось построить также ветку от Фиолетово в сторону Ванадзора (Беюк Гаракильсе), что образовало бы кольцевое движение в сторону Грузии, так как у них однопутка. При нормальных условиях это один из коротких путей в сторону Карса. Если будет достигнут окончательный мир, подписан мирный договор и, как следствие, разблокированы все коммуникации, то грузопоток в разы увеличится в разных направлениях. Как по Север-Юг, так и по Запад-Восток", - сказал азербайджанский эксперт.