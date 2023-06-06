Триумф Тюркских лидеров

Автор: Асаф Гаджиев,

Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества

Завершились парламентские и президентские выборы в Турции, которые в истории этой страны были одними из самых сложных и напряженных. Партия Справедливости и Развития, руководимая ее лидером господином Реджепом Тайипом Эрдоганом, получила большинство в Великом Национальном Собрании Турции, а позже ее лидер, во-втором туре президентских выборов уверенно победил. Эти выборы еще раз продемонстрировали миру высокий уровень демократического выбора граждан Турции и страна под руководство своего лидера продолжит свой успешный курс. Политика турецкого лидера превратила Турцию в важного мирового игрока. Турция под руководством ее лидера заявила о себе как держава, производящая свои танки, беспилотники, автомобили и даже авианосец, несущий беспилотники. Именно по инициативе господина Эрдогана был дан импульс развитию Организации Тюркских Государств, был разрешен зерновой кризис, котоый решил многие важные продовольственные проблемы, страна превратилась в энергетический хаб, через которую энергоносители из Каспийского и Черного морей доставляются на мировые рынки. Вспоминаются слова президента Турции господина Эрдогана после подписания Шушинской Декларации, когда он заявил миру, что если кто-то задумает посягнуть на территориальную целостность Азербайджана, то они должны знать, что Турция здесь. Это еще раз подверждает нерушимое братство Азербайджана и Турции.

4 мая 2023 состоялась инаугурация президента Р.Т.Эрдогана, где произошел интересный эпизод, который не может оставить равнодушным каждого азербайджанца. Президент Турции господин Реджеп Тайип Эрдоган вместе с супругой, под аплодисменты вошли в зал, где проходила инаугурация. На инаугурацию приехали мировые лидеры практически со всех континентов мира, Америки, Европы, Азии, Африки, Австралии.

Президент Турции господин Реджеп Тайип Эрдоган вместе с супругой подходили по отдельности к каждому главе государства и под аплодисменты приветствовали их. Но когда они подошли к Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который присутствовал на инаугурации вместе с Первой леди Мехрибан Алиевой, раздались не просто аплодисменты или овации, зал просто взорвался. Двум лидерам стоя аплодировали не только азербайджанцы и турки, присутствовшие в зале, им аплодировали лидеры стран, приехавшие на инаугурацию президента Турции. Это были овации двум лидерам тюркского мира, которые превратили регион в один из важных уголков мира, и именно они являются вершителями процессов, происходящих в нашем регионе. Это возвращение азербайджанских территорий, которые 30 лет находились под армянской оккупацией, признание Арменией территориальной целостности Азербайджана, превращение Турции в мировой энергетический хаб, доставка энергоносителей на мировые рынки, развитие транспортных коридоров, открытие Зангезурского коридора, который явится большим импульсом для развития всего региона и многое другое.

Благоларя дальновидной политике президента Азербайджана сегодня страна является одним из гарантов энергетической безопасности Европы. Уже сегодня Президент Азербайджана ищет альтернативные пути к европейским трубопроводам, чтобы наращивая объемы добычи газа, заранее знать куда они будут направлены. Такая дальновидность приисуща лишь ведущим мировым лидерам, что подтверждает их глубокий интеллект и владение мировой ситуацией.

Вспоминаются события 30 летней давности, когда в 1993 году, в Азербайджане к власти вернулся великий лидер Гейдар Алиев. В то время Азербайджан был на пороге гражданской войны, в стране царила неразбериха, не работали предприятия, люди не получали зарплаты, продолжалась война с Арменией, 20% территории страны были под оккупацией. Мировые лидеры говорили тогда, что Азербайджан находится в таком тяжелом положении, что даже такой искушенный и опытный политик как Гейдар Алиев вряд ли, чем сумеет помочь. Но Гейдар Алиев, как крупный политический лидер и государственный муж, совершил чудо и удивил весь мир. Была остановлена война, несмотря на сопротивление некоторых ведущих стран, был реализован нефтяной проект Баку-Тбилиси-Джейхан, который сегодня по праву носит имя Гейдара Алиева и имеет мировое значение. С той знаменательной даты прошло 30 лет, которые для истории это всего лишь миг. И сегодня история как-будто снова повторяется, но уже в другом измерении и формате. Когда господин Ильхам Алиев в 2003 году был избран президентом Азербайджана, мировые лидеры говорили, что вряд ли ему удастся продолжить линию Гейдара Алиева, так как он не обладает опытом Гейдара Алиева, с другой стороны 20% территории Азербайджана находятся под оккупацией, продолжается конфликт с Арменией и шансов решить этот конфликт не так уж и много. Но как в 1993 году Гейдар Алиев удивил мир, то Президент Ильхам Алиев не то что удивил, он предвосхитил весь мир и совершил чудо. Под руководством своего Главнокомандующего страна построила армию ХХI века и вернула оккупированные территории. Сегодня Азербайджанская армия является ярким примером того, как должна выглядеть современная армия и многие страны учатся у нее.

Французы вспоминая генерала Шарля де Голля, всегда говорят, что именно он вернул французам утерянную славу. Сегодня мы азербайджанцы смело и гордо можем сказать, что именно благодаря терпеливой и продуманной политике Президента Ильхама Алиева, когда взвешивался каждый шаг, учитывалась ситуация в мире и регионе, проявлялась тонкая, продуманная дипломатия, нам азербайджанцам он вернул утерянную славу и мы как страна победитель ходим с высоко поднятой головой. Современный Азербайджан превратился в ключекого игрока региона. Основу политики Президента Ильхама Алиева составляет его способность предугадывать будущее, его дальновидность, которая придает силы, направляя на правильный путь. Азербайджан силен не только в экономическом и военном смысле. Посмотрите на цветущую столицу Азербайджана - красавец город Баку. Здесь каждая улица, каждый дом несут в себе элементы древней культуры нашего народа, переплетаясь с современными вызовами. В этом огромная роль принадлежит соратнику нашего президента, Первому вице-президенту страны, Президенту Фонда Гейдара Алиева, Мехрибан Алиевой. Благодаря ее самоотверженному труду и неустанным усилиям ряд духовных ценностей Азербайджанского народа вошли в сокровищницу ЮНЕСКО, как Всемирное наследие Всего этого удалось достичь благодаря ее глубокому интеллекту, высокой культуре, тонкому вкусу и материнской чуткости.

Все сказанное выше подтверждает возрождение великой тюркской культуры, которая объединяет разные народы, с разными традициями, с разными религиями и многогранными культурами. Тюркская культура это одна из немногих мировых культур, которая объединяет народы с разными религиями - тюрков мусульман, тюрков иудеев, тюрков христиан, тюрков буддистов, шаманов и многих других.

Сегодня в мире идет глобальная борьба за господство над Евроазийским континентом, через который проходят главные мировые транспортные артерии Восток-Запад и Север-Юг. Евроазия богата энергетическими ресурсами, откуда нефть и газ доставляется на мировые рынки. Поэтому тот взрыв эмоций и аплодисментов на инаугурации турецкого лидера был высокой оценкой результатам крупных достижений двух ярких представителей Евроазии, двух тюркских стран и народов, двух лидеров тюркского мира Президента Таипа Реджепа Эрдогана и Президента Ильхама Алиева.

Здесь уместно вспомнить слова великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими - Я меньше чем моя же слава, но я и в славу не вмещусь. Действительно политика двух лидеров тюркского мира принесла такую славу, что их и в славу не вместить.